As jovens afegãs poderão fazer esta quarta-feira os exames finais do ensino secundário, segundo documentos citados pela agência Associated Press (AP), apesar do regime talibã as ter banido das salas de aula.

A decisão aplica-se a 31 das 34 províncias do Afeganistão onde as férias escolares de inverno começam no final de dezembro, de acordo com dois documentos do Ministério da Educação dos talibãs, que assumiram o controlo do país em 2021.

Ehsanullah Kitab, chefe do departamento de educação da capital, Cabul, disse que os exames aconteceriam esta quarta-feira, sem fornecer mais detalhes, nomeadamente quantas jovens poderiam fazer o exame.

Um dos documentos, do departamento de educação de Cabul, dizia que os exames iram decorrer das 10h00 às 13h00 (06h00 às 09h00 em Lisboa).

Um segundo documento, assinado pelo ministro da Educação, Habibullah Agha, disse que os testes seriam realizados em 31 províncias afegãs.

As três províncias excluídas – Kandahar, Helmand e Nimroz – têm um calendário escolar diferente para o ano letivo e os exames de conclusão do ensino secundário geralmente acontecem mais tarde.

“Isso é ridículo”, disse Najela, uma estudante de 18 anos de Cabul. “Passámos um ano inteiro sob tensão e stresse e não lemos uma única página dos nossos livros escolares”, sublinhou.

“Como podemos fazer um exame depois de um ano e meio em que os talibãs mantiveram as portas das escolas fechadas?”, acrescentou a jovem.

O regime talibã assumiu o controlo do Afeganistão em agosto de 2021, quando as forças dos EUA e da NATO estavam a preparar a retirada do país após 20 anos de insurgência.

Apesar de inicialmente prometerem um governo mais moderado e proteção dos direitos das mulheres e minorias, as autoridades restringiram direitos e liberdades e implementaram amplamente uma interpretação restritiva da lei islâmica.

O regime baniu as crianças e jovens do ensino primário e secundário, embora não lhes tenha negado acesso às universidades. Ou seja, as jovens afegãs que passem nos exames de quarta-feira poderão potencialmente inscrever-se nas universidades.

A diretora de uma escola secundária de Cabul disse à AP que as jovens, a maioria das quais não tem livros escolares, terão apenas um dia para fazer exames em 14 disciplinas, com 10 perguntas para cada disciplina.

As alunas e suas professoras terão que usar o hijab ou um lenço para cobrir a cabeça.

As jovens que não puderem comparecer ou que reprovarem nos exames de hoje poderão tentar novamente em meados de março, após as férias de inverno.