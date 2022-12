Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Não há nenhum treinador que pense no dia de amanhã porque sabe que o seu papel depende sempre do que faz hoje. No caso de Fernando Santos e de uma ligação que vem desde 2014, o ontem tinha o seu peso. Foi ele que conquistou o Campeonato da Europa em 2016, foi ele que ganhou também a primeira edição da Liga das Nações em 2019. No limite, porque também não deixa de ser verdade, foi ele que se tornou no primeiro treinador português e de Portugal a chegar aos quartos de um Campeonato do Mundo. No entanto, e após a derrota com Marrocos, o próprio selecionador assumiu que irá ter uma conversa de avaliação com Fernando Gomes, presidente da Federação. Vai obrigatoriamente sair? À partida não. Mas existe uma notícia: não é uma possibilidade que esteja completamente afastada até por fatores antes e durante a prova.

A ideia inicial do líder federativo era chegar até ao ano 2024, data que marca o final do atual mandato, com Fernando Santos. Era e ainda pode ser. O que vai ser falado? Se chegou ou não ao fim um ciclo e se, caso tenha terminado, será o Engenheiro a lançar as bases de uma nova era cumprindo uma década no comando da Seleção como acontece por exemplo com Didier Deschamps. No entanto, há mais pontos que estarão em análise nessa reflexão conjunta, alguns dos quais num plano mais interno e a nível de estrutura.

Em termos desportivos, sobrou a sensação de que a equipa podia ter ido mais longe. Olhando para o lado, os outros favoritos, talvez ainda mais favoritos, também caíram em fases mais precoces ou nos quartos (Bélgica, Espanha, Brasil ou Inglaterra). Vendo apenas a realidade nacional, cair frente a Marrocos quando podia ter atingido pela terceira vez na história as meias-finais e discutir com a França a presença num inédito jogo decisivo do Mundial sabe a pouco. Em termos de quantidade, qualidade e profundidade de opções esta era a geração com mais soluções. Os problemas físicos encurtaram ligeiramente mas nem por isso essa realidade mudou. E Portugal, é isso que fica, falhou no terceiro objetivo: passou a fase de grupos em primeiro, superou os oitavos com uma exibição de gala com a Suíça, caiu quando tentava entrar no top 4 mundial.

