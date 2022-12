O cancro e as doenças relacionadas com problemas cardíacos estão no topo da lista das complicações que mais matam em Portugal e os tempos de espera para consultas na área da cardiologia e oncologia continuam a aumentar, mantendo-se acima dos tempos máximos de espera recomendados pelas autoridades de saúde. A informação é avançada no relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), esta segunda-feira divulgado, citado pelo Público.

De acordo com a monitorização, que continua a avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 e a recuperação da atividade — considerando em específico a implicação no cumprimento dos tempos de espera médios recomendados — o número de doentes em lista de espera para cirurgia aumentou de forma “transversal a todas as áreas analisadas face ao primeiro trimestre de 2021”, lê-se no documento.

“Relativamente às consultas, em todas as áreas analisadas foram obtidas, para o primeiro semestre de 2022, percentagens de incumprimento superiores às registadas no primeiro semestre de 2021, e aumentos muito significativos no número de utentes em lista de espera para primeira consulta hospitalar”, diz a nota da ERS que acompanha a divulgação do relatório. Na análise aos cuidados de saúde primários, as taxas de incumprimento dos tempos médios recomendados oscilou entre os 15,2% e os 21,9% nas consultas ao domicílio. Já nos pedidos para renovação de medicação, o incumprimento chega mesmo a ultrapassar os 10,4%.

O aumento no número de consultas e cirurgias oncológicas e na área da cardiologia não foram suficientes para atenuar o volume das listas de espera nestas duas áreas, que continuam sobrecarregadas e com listas de espera que vão aumentando ao longo dos anos. “Durante o primeiro semestre de 2022, foram realizadas 31.086 cirurgias programadas do foro oncológico nos hospitais do SNS, o que corresponde a um aumento na atividade cirúrgica de 13% face a igual período de 2021”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.