Entre a meia-noite e as 19 horas desta segunda-feira registaram-se 666 ocorrências relacionadas com o quadro meteorológico, com Viseu, Porto, Lisboa, Coimbra, Braga e Aveiro como os distritos mais afetados. As principais ocorrências foram quedas de árvores e inundações em meio urbano. A informação foi avançada por André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, numa conferência de imprensa na sede da ANEPC que começou pouco depois das 20 horas.

De um briefing que teve lugar pelas 19 horas de segunda-feira e no qual estiveram reunidos a Proteção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), concluiu-se que o quadro meteorológico será de agravamento e manutenção das condições severas. Vem aí vento forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora em terras altas e no litoral de Portugal Continental, com particular incidência nos distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja, que deverão ter atenção redobrada nas medidas de autoproteção.

Espera-se também nas próximas horas uma precipitação intensa, com maior incidência nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. Contudo, esta será generalizada a grande parte do país, sendo caracterizada pelo comandante como “particularmente forte”. “Não é de descartar inundações em meio urbano, nas cidades, aldeias e vilas, e também de alguns leitos de rio”, declarou André Fernandes.

Em suma, diz o comandandade, espera-se um quadro meteorológico severo, com maior incidência a partir das 23 horas de segunda-feira e durante a madrugada e manhã de terça-feira. A Proteção Civil apela à população que tenha cuidado nas suas deslocações, diminuindo-as sempre que possível e adequando a condução face à condição meteorológica. No caso de a estrada estar inundada, recomenda voltar atrás e “não arriscar”.

No que diz respeito à agitação marítima, a Proteção Civil apela ainda para que as pessoas não se aproximem da linha de costa e se mantenham em segurança nas suas habitações.