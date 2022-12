Siga aqui o liveblog da guerra.

A Ucrânia tornou-se este sábado no primeiro país a divulgar uma canção para a representar na Eurovisão de 2023: “Heart of Steel” (em português, “Coração de Aço”), da banda de música eletrónica Tvorchi, foi eleita num programa de televisão transmitido a partir de um abrigo anti-aéreo improvisado numa estação de metro em Kiev.

Outros países já escolheram as bandas que as vão representar no programa — Chipre, Israel, Holanda e Eslovénia —, mas ainda não se sabe que músicas vão interpretar no festival do próximo ano.

Andrew Hutsuliak, um dos membros da banda vencedora na Ucrânia, ao saber que representaria a Ucrânia na Eurovisão do próximo ano, disse durante o festival ucraniano da canção, conhecido por Vdibir: “Vamos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para representar a Ucrânia com dignidade.” E acrescentou: “Não pensávamos que íamos ganhar, mas queremos agradecer a todos os que nos apoiaram, que ouvem a nossa música e que lutam na linha da frente”. O vocalista, Jeffery Kenny, disse também: “Só quero agradecer, Ucrânia”.

A Ucrânia venceu a Eurovisão de 2022 com a canção “Stefania”, dos Kalush Orchestra. Mas, por causa da guerra no país, a edição deste ano será no Reino Unido. Numa referência ao conflito na Ucrânia, os bailarinos usaram máscaras de gás — um alerta relacionado com a ameaça nuclear — e os ecrãs tinham a mensagem: “Não tenha medo de dizer apenas o que pensa.”

“Heart of Steel” foi escolhida entre quase 400 músicas sugeridas por um total de 299 participantes. Em entrevista à BBC, o chefe da delegação da Ucrânia, declarou: “Fizemos todo o possível para manter este Vidbir em pleno andamento e, mais uma vez, unir os ucranianos em torno desta importante escolha para o maior palco musical da Europa.”

