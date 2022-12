O regime talibã ordenou a proibição da educação universitária a todas as estudantes do sexo feminino, com efeito imediato. Numa carta assinada pelo ministro do Ensino Superior, Neda Mohammad Nadeem, e enviada a todas as universidades públicas e privadas do Afeganistão, a ordem de suspensão acontece por tempo indeterminado.

“Estão todos informados que devem implementar a mencionada ordem de suspensão da educação de mulheres até novas indicações”, pode ler-se na carta, citada pelo The Guardian. Esta proibição foi confirmada através de uma mensagem de texto à AFP por Ziaullah Hashimi, porta-voz do ministro.

A decisão acontece numa altura em que milhares de afegãs aguardam pelos resultados dos exames finais do secundário, depois do regime talibã ter, no início de dezembro, permitido que os fizessem, situação que foi recebida com indignação pelas estudantes afegãs, uma vez que estavam proibidas pelo governo de frequentar as aulas.

“Isso é ridículo”, disse na altura Najela, uma estudante de 18 anos, à Associated Press. “Como podemos fazer um exame depois de um ano e meio em que os talibãs mantiveram as portas das escolas fechadas?”

Os talibãs assumiram o controlo do Afeganistão em agosto do ano passado. Baniram crianças e jovens do sexo feminino de frequentarem o ensino primário e secundário, mas não lhes tinham ainda negado o acesso à universidade.