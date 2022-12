Quem tem 50 ou mais anos e quiser tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 pode fazê-lo a partir desta quinta-feira em regime de “Casa aberta”. Não é necessário a pessoa agendar ou ser chamada pelas autoridades de saúde, explica o coordenador do Plano de Vacinação, Carlos Penha Gonçalves, à CNN Portugal.

“O que vamos fazer a partir do dia de amanhã [quinta-feira] (…) é abrir o regime de ‘Casa Aberta’ para a faixa dos 50 anos”, revela o coronel. As pessoas “podem consultar os horários dos postos de vacinação no site da DGS ou dirigirem-se ao Centro de Saúde mais próximo e perguntarem”, explica.

Questionado sobre se a previsão era a abertura do regime de “Casa aberta” às faixas etárias dos 30 e dos 40 anos Penha Gonçalves afirma que essa decisão “ainda não está tomada e vai depender da avaliação epidemiológica que está a ser feita pela DGS”.

O coordenador apela ainda à vacinação e assegura que, com a aproximação do Natal e a perspetiva de reuniões familiares, os idosos estão protegidos.

Começámos um pouco mais cedo este ano [a vacinar], dia 7 de setembro, para termos tempo suficiente para fazer o processo todo, chegarmos a esta época [Natal] e nos sentirmos confortáveis com o nível de proteção vacinal que a população tem”, esclarece.

A campanha de reforço sazonal prolonga-se até ao final de dezembro, tendo como prioridade proteger “as pessoas mais suscetíveis à doença”. Nos últimos três meses, já foram vacinados mais de 2,9 milhões de utentes contra a Covid-19. Todavia, o coronel Penha Gonçalves revela que já foram chamadas à vacinação “perto de 4 milhões de pessoas”.

Já estamos num patamar muito muito bom em relação àquilo que era esperado e que tínhamos proposto”, acrescenta.

A convocatória para a vacinação das faixas dos 30 e dos 40 anos ainda não é para já. “É uma decisão da DGS de que ainda estamos à espera. É uma avaliação que está a ser feita”.