O Ministério Público (MP) deverá acusar quatro pessoas, entre elas a mãe de Jéssica, da autoria da morte da menina de três anos.

De acordo com o Correio da Manhã, quatro pessoas vão responder por homicídio qualificado, incluindo a mãe (Inês Tomás). Um quinto arguido, filho de um dos acusados de homicídio, será levado a tribunal por tráfico de droga e ofensas corporais agravadas.

A acusação formal deverá sair nas próximas horas, segundo o jornal. Segundo a investigação da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, a morte da menina estará relacionada com uma dívida por tráfico de droga, contrariando a versão inicial da mãe, que alegou uma dúvida de 400 euros a uma mulher, de 52 anos, a quem terá feito um pedido de bruxaria melhorar a relação com o companheiro.

As autoridades agora acreditam que Jéssica foi usada como correio de droga numa rede de tráfico. Terão sido efetuadas pelo menos três viagens a Leiria; em pelo menos uma ocasião, terá sido introduzida droga no ânus da criança, sendo esta drogada com analgésicos.

Jéssica terá estado a cargo da mulher durante cinco dias, sendo posteriormente entregada à mãe tapada com um cobertor, para esconder os hematomas. O relatório final da PJ afirma que esta terá ignorado deliberadamente os sinais de sofrimento da filha, contribuindo assim de forma decisiva para a sua morte. Eventualmente, foi levada para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde viria a morrer.

A morte da menina de três anos remonta a junho deste ano. Jéssica, que estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças desde 2019, apresentava sinais evidentes de maus-tratos. Na altura, a mulher, o marido, de 58 anos, e a filha, de 27, foram detidos pelas autoridades. Os três estariam em casa com Jéssica quando esta foi agredida. Na semana passada foi ainda detido o filho do casal, de 28 anos, que vivia noutra casa do mesmo prédio.