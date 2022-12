Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A conferência conjunta entre Joe Biden, o Presidente norte-americano, e Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, era um momento sério. O governante ucraniano veio aos Estados Unidos à procura de um reforço do apoio da administração Biden. Um objetivo que foi concretizado, com os EUA a comprometerem-se com ajuda humanitária e armamento para a Ucrânia. Do lado de Biden, ficou a promessa de que o país está disposto “a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário”.

Apesar do momento solene, em que os EUA prometeram que “a Ucrânia não ficará sozinha”, também houve espaço para risos durante a conferência de imprensa. Afinal, antes de se candidatar à Presidência da Ucrânia, Zelensky tinha uma já longa carreira enquanto humorista, que se estendia da televisão até ao cinema.

O segmento de perguntas colocadas pelos jornalistas arrancou de forma algo inusitada. Apenas tiveram direito a perguntas quatro jornalistas – metade de meios norte-americanos e outra de ucranianos. “Vai chamar uma das suas pessoas?”, questionou Biden a Zelensky, incentivando o ucraniano a pedir uma das perguntas dos jornalistas ucranianos.

Um dos primeiros momentos que gerou risos partiu de Zelensky. Foi questionado sobre a mensagem que quer transmitir aos norte-americanos com esta visita. Sublinhou a importância da vitória da Ucrânia, uma “vitória conjunta” e “contra a tirania”. “Vamos ganhar. E quero muito que ganhemos juntos”, disse Zelensky, agradecendo a pergunta ao jornalista norte-americano. Mas rapidamente corrigiu a linha de pensamento. “Não quero, tenho a certeza”, algo que gerou risos na sala.

Quando foi hora de uma pergunta de um jornalista ucraniano, a pergunta foi feita aos dois chefes de Estado e acompanhada de um agradecimento aos EUA. “Enquanto ucraniano quero agradecer aos EUA pelo apoio ao meu país. A minha família está na Ucrânia e não teria sobrevivido se os EUA não tivessem apoiado o meu país”, disse o jornalista. Zelensky não terá percebido que devia começar a responder, algo que motivou um gesto rápido de Biden. “É da minha perspetiva?”, questionou Zelensky. “Sim, é um dos teus homens”, respondeu Biden. Mais uma onda de risos. “Já gosto bastante dele”, rematou o Presidente norte-americano, embalado pelo agradecimento.

Outro momento inusitado foi também a falta de vocabulário de Zelensky para descrever os inimigos russos. “Não pode haver só paz numa guerra que nos foi imposta por estes… Não sei como descrevê-los, porque estamos na Casa Branca e não encontro o vocabulário adequado. Estes desumanos”, escolheu Zelensky, fazendo Biden sorrir ao ouvir a tradução feita pelo intérprete.

Por fim, um outro comentário que gerou algumas gargalhadas entre a imprensa foi mesmo motivado por uma tirada de Joe Biden. A uma questão colocada por uma jornalista sobre se não seria possível dar todo o armamento que a Ucrânia pede para pôr fim à guerra, Joe Biden atirou um rápido “a resposta dele é sim”. A rapidez do comentário fez ecoar risos na sala.