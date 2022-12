Acompanhe o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Volodymyr Zelensky está esta quarta-feira em Washington, numa visita que passará por um discurso perante o Congresso norte-americano. Já se encontrou com Joe Biden, que voltou a garantir que os Estados Unidos estão do lado da Ucrânia, e até deixou uma medalha de honra de presente ao homólogo, enviada por um “herói ucraniano” na frente de batalha.

Esta é a primeira visita de Zelensky desde que a guerra teve início, mas não a primeira em que foi aos Estados Unidos na qualidade de chefe de Estado ucraniano.

De 2021 para 2022, não foi só o facto de a Ucrânia estar em guerra a marcar a diferença – aliás, um dos poucos pontos em comum nas duas visitas foi o local em que a reunião com Joe Biden aconteceu, a Sala Oval.

Tirando isso, há diferenças na roupa de Zelensky, na postura, no idioma a que recorreu para falar com o homólogo e obviamente no tema da conversa. Há um ano, Zelensky foi aos Estados Unidos em setembro, para celebrar os 30 anos da independência ucraniana e para fortalecer os laços que permitiam “aos Estados Unidos continuar a apoiar a Ucrânia nos seus avanços nas reformas democráticas, agenda e no movimento para ser totalmente integrada na Europa”, contextualizou Biden em 2021. Além de uma passagem pela Casa Branca, Zelensky passou também por Arlington, na Virginia, onde prestou homenagem perante o monumento do Soldado Desconhecido.

No encontro do ano passado, Zelensky falou em ucraniano, recorrendo a uma intérprete. Este ano, talvez para garantir que a mensagem de agradecimento ao apoio norte-americano não suscita dúvidas, fez a intervenção perante a imprensa em inglês. Há ainda outra diferença entre os dois encontros: já não há máscaras à vista, já numa situação relativamente mais calma no que toca à pandemia.

Este ano, Zelensky trocou também o fato e a gravata preta pela roupa militar em tons de verde, que tem sido usada em muitas das intervenções públicas que tem feito. O Presidente ucraniano tem, aliás, usado esta indumentária nas diversas vezes em que se dirigiu, por videoconferência, aos Parlamentos de países que têm apoiado a Ucrânia.

Esta não é a única diferença: a própria postura de Zelensky é diferente. Há um ano, mostrava uma postura algo descontraída na forma como foi fotografado ao lado de Biden, reclinado na cadeira. Em 2022, surge sentado à beira da cadeira e os momentos registados em fotografia demonstram maior proximidade de Biden. O semblante também demonstra maior seriedade nesta segunda visita.

Os dois presidentes participaram ainda de uma conferência de imprensa às 16h45 locais (21h45 em Lisboa), em que Zelensky manteve o mesmo semblante.

A viagem secreta de Zelensky começou já há uma semana, exigindo sérias medidas de segurança.