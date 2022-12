A hesitação de Nancy Pelosi, horas antes da confirmação oficial, mostra a incerteza, o risco e o secretismo à volta da viagem do Presidente da Ucrânia aos Estados Unidos. “Ainda não sabemos. Simplesmente não sabemos”, dizia a presidente da Câmara dos Representantes à imprensa norte-americana, depois de uma fuga de informação ter posto todos os jornais do país (e do mundo) a escrever sobre a então hipotética visita de Volodymyr Zelensky a Washington.

Os rumores começaram terça-feira à noite e Zelensky confirmou-os no dia seguinte, às 6 da manhã (hora de Lisboa). “A caminho dos EUA para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia”, escreveu no Twitter, acrescentando que a cooperação entre os dois países será motivo de conversa com o Presidente Joe Biden, esta quarta-feira. O discurso no congresso norte-americano também foi confirmado.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ????????. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ???????? and ????????. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022