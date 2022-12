A tutela da TAP é partilhada entre os Ministérios das Infraestruturas e das Finanças e por isso o despacho é conjunto, com os dois responsáveis a pedirem esclarecimentos à companhia pela indemnização paga no passado à agora secretária de Estado do Tesouro. Alexandra Reis saiu no início deste ano da TAP, onde era vogal do Conselho de Administração.

No texto divulgado esta segunda-feira, através de um comunicado assinado por Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, os ministros pedem “informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado no âmbito da cessação de funções como vogal da respetiva Comissão Executiva, de Alexandra Margarida Vieira Reis, incluindo sobre o apuramento do montante indemnizatório atribuído”.

Segundo a notícia avançada este sábado pelo Correio da Manhã, a agora secretária de Estado terá recebido uma compensação na ordem dos 500 mil euros, depois da saída da TAP em fevereiro — quando faltavam dois anos e cinco meses para o final do mandato. Em junho foi nomeada presidente da NAV e na última alteração no Governo, já este mês, foi escolhida por Fernando Medina para secretária de Estado do Tesouro.

Entrou para a TAP em 2017, por escolha do então acionista Humberto Pedrosa, tendo sido uma das responsáveis pelo processo de transição da companhia aérea do privado para o Estado. Fez parte da equipa executiva liderada por Christine Ourmières-Widener por apenas sete meses, tendo renunciado ao cargo que detinha “na sequência da alteração da estrutura societária”, de acordo com o comunicado divulgado na altura.