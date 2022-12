Mais de dez meses depois do início da invasão russa da Ucrânia, a guerra não tem um fim à vista. Numa altura em que todos os intervenientes se preparam para o prolongar do conflito por tempo indeterminado, a Ucrânia aproveitou a quadra natalícia para, de uma forma leve, tornar a sublinhar a importância de vencer a guerra, através de um clássico de Natal: “Assalto ao Arranha-Céus” (“Die Hard”, no original).

O vídeo (uma versão editada do trailer do filme) foi publicado pelo Ministério da Defesa ucraniano, e é “dedicado a todos os heróis na linha da frente”:

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 26, 2022