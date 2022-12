Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Pode ser o último capítulo na história do monumento de Catarina, a Grande, erguido em 1900 na cidade ucraniana de Odessa. Depois de ser retirado em 1920 durante o período soviético e restaurado pelas autoridades ucranianas em 2007, a estátua da imperatriz russa, conhecida como fundadora da cidade, voltou a ser desmantelada.

As autoridades começaram esta quarta-feira o processo para retirar o monumento, que há várias semanas estava coberto por uma cerca de madeira com cerca de sete metros de altura. À medida que os trabalhadores retiravam as ripas de madeira, a estátua reaparecia, envolta em sacos de plástico e fita-cola. “Até nunca”, exclamou um soldado ucraniano que, segundo o El País, observava o processo na praça Ekaterininskaya.

É mais um passo num caminho de “desrussificação” do território ucraniano, no qual têm sido retiradas estátuas e monumentos russos, renomeadas ruas e praças, num processo acicatado pela invasão da Ucrânia há mais de dez meses.

O desmantelamento da estátua foi aprovado pelo conselho da cidade de Odessa no mês passado, depois da estrutura ter sido repetidamente vandalizada durante a invasão russa da Ucrânia. Por duas vezes foi pulverizada com tinta vermelha, a cabeça da imperatriz chegou a ser coberta com uma máscara de ski e, numa numa outra ocasião, foi colocada um corda em torno do seu pescoço. Segundo o jornal espanhol, alguém chegou também a escrever a frase: “Catarina igual a Putin”.

A imperatriz russa, que reinou entre 1762 a 1796, é a figura central da estrutura. Conhecida como o Monumento dos Fundadores de Odessa, a estrutura contém outras figuras da época czarista.

Segundo o canal ucraniano Suspilne, citado pela Reuters, a estátua será temporariamente levada para um unidade de armazenamento e depois transferida para um museu. O conselho de Odessa aprovou também a retirada do monumento do século XVIII do general russo Alexander Suvorov.

Este é apenas o caso mais recente numa série de desmantelamentos. Em abril, na cidade de Kiev caía um monumento de bronze de oito metros dedicado à amizade russo-ucraniana. Já este mês, o comité executivo de Dnipro ordenou a transferência de estátuas de escritores russos para o canil municipal.

Também os nomes de várias ruas e praças foram alterados ao longo dos últimos meses, uma foi inclusivamente renomeada em homenagem ao ex-primeiro-minsitro britânico Boris Johnson, pelo seu apoio à Ucrânia.