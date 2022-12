A pausa do Mundial mudou coisas no reino da Águia: agora há campeões do Mundo na Luz, com Enzo Fernández e até Otamendi com tubarões atrás deles; o Benfica já foi eliminado de uma competição, com a queda na Taça da Liga; e até sentiu pela primeira vez o sabor da derrota esta época, ainda que tenha sido num amigável contra o Sevilha. Com o regresso dos jogos a doer fica a pergunta: será que o “Roger-Ball” volta com o campeonato?

Nada melhor que um clássico moderno para apimentar esse regresso: há SC Braga x Benfica esta sexta-feira e apesar de os Guerreiros do Minho não estarem em boa forma depois da goleada em Alvalade, o jogo é sempre de gala. E pode ouvi-lo aqui, na Rádio Observador, numa Emissão Especial Desporto.

Depois das 21h, junta-se a nós um painel de luxo para um jogo de luxo: a análise da partida é feita pelo antigo jogador e treinador Augusto Inácio, que depois faz o resumo do jogo em mais um episódio do Relatório de Jogo; a representar o fervor dos adeptos, junta-se a nós o benfiquista e humorista Juan Pereira; já o nosso “áudio-árbitro” e ex-árbitro Pedro Henriques vai analisar todos os lances em direto e faz no final o Sem Falta, com o resumo dos principais lances.

