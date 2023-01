Se a maioria dos ciclistas procura bicicletas que sejam leves, robustas, com transmissões rápidas e infalíveis, além de suspensões eficientes, se for caso disso, há aqueles fãs da modalidade que se querem distinguir dos restantes apenas pelo preço da sua montada. E, para esses, há empresas especializadas em produzir bicicletas até em ouro, seja ele sólido de 24 quilates ou apenas revestido por uma fina película do vistoso e valioso metal.

Por um milhão de dólares, o equivalente a cerca de 940.000€, pode ser sua uma Gold Fat Bike, uma bicicleta de montanha construída em ouro, ou não fosse o fabricante The House of Solid Gold (THSG), reputada joalharia em Beverly Hills. Estava prevista a produção de somente 13 unidades da Gold Fat Bike, que tinha entre os potenciais clientes o rapper Snoop Dogg em 2013, quando foi apresentada. Em 2020, um desses exemplares foi leiloado por 1 milhão de dólares, tendo a receita revertido para uma instituição de caridade.

Como o ouro de 24 quilates é um metal macio, a Gold Fat Bike foi construída tendo por base uma Salsa Mukluk 21” fat bike, com garfo Salsa Fargo Fork, mudanças Shimano Alivo, discos Alivo Ball e aros Surly, para suportar os impactos mais violentos. O selim e os punhos são em pele de crocodilo e o emblema da THSG é composto por 600 diamantes negros e 500 safiras douradas.

Igualmente valiosa, mas apontando para valores mais acessíveis, surge a Gold Bike Crystal, fabricada pela escandinava Aurumania, cuja denominação deriva de “Aurum”, ouro em latim. Só 10 exemplares foram produzidos em 2008 desta fixie (sem mudanças) integralmente banhada a ouro de 24 quilates.

Para a tornar mais distinta e merecer a denominação, a Gold Bike Crystal é decorada por 600 cristais da Swarovski, possuindo ainda um assento e volante em pele verdadeira, para respeitar um certo ar rétro. O emblema à frente, onde também surge o número da edição especial do modelo, é revestido a folha de outro, tendo o fabricante recorrido ao mesmo material para que quem pagou 75.500€ a possa expôr na parede, como se tratasse de uma obra de arte.

Não menos impressionante – se não em tecnologia, pelo menos devido aos materiais que utiliza – é a Montante Luxury Gold Collection. Basta atentar na denominação do modelo para se ficar com uma ideia sobre o material utilizado na sua construção: revestimento a ouro de 24 quilates.

Esta bicicleta da Montante é uma fixie com quadro para senhora, em que o que dá nas vistas são os 11.000 cristais da Swarovski, que aparecem um pouco por todo o lado, do guarda-lamas traseiro à pedaleira, passando pelo guiador e, claro está, pela marca afixada no quadro. A completar o conjunto surge a pele de piton, a revestir assento, punhos e bomba de ar, além de uma réplica à escala do bicho sob o assento. Tudo para justificar os 45.000€ que exige ao potencial comprador.