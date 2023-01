Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia está a preparar uma nova mobilização. Este é o aviso deixado por vários altos oficiais ucranianos nas últimas semanas e reforçado esta terça-feira pelo Presidente Volodymyr Zelensky. É um cenário para o qual a Ucrânia já se está a preparar.

“Não temos dúvidas que os atuais líderes da Rússia vão lançar tudo o que ainda lhes resta e todos os que puderem reunir para tentar virar a maré da guerra e, pelo menos, adiar a derrota”, afirmou no habitual discurso.

O objetivo das forças ucranianas é evitar essa possibilidade e garantir que uma nova ofensiva russa não tem sucesso. “Os terroristas têm de perder. Qualquer tentativa de uma nova ofensiva tem de falhar. Esta será a derrota final do estado terrorista”, sublinhou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Rússia, diz Zelensky, mobiliza aqueles que quer “atirar para a morte”. A Ucrânia, por oposição, “mobiliza o mundo civilizado”.

As autoridades ucranianas consideram que a Rússia deverá avançar com uma nova mobilização já no mês de janeiro. Numa mensagem divulgada na véspera do Ano Novo, e dirigida aos cidadãos russos elegíveis para o serviço militar, o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, alertou que o Kremlin vai decretar o fecho das fronteiras para evitar a fuga do país.

Segundo Kyrylo Budanov, diretor dos serviços secretos ucranianos, o Kremlin está a preparar-se para impedir que os homens com menos de 55 anos abandonem a Rússia já a partir do dia 5 de janeiro.