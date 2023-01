Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

A Defesa russa colocou esta quarta-feira em serviço a fragata Gorshkov, equipada com mísseis que têm capacidade nuclear – os “Zircon” –, numa cerimónia presidida por Vladimir Putin. Segundo a Reuters, a fragata vai navegar no Oceano Atlântico e Índico, além do Mar Mediterrâneo.

“O navio está equipado com o mais recente sistema de mísseis hipersónicos – Zircon – que não tem comparação com outros”, disse Putin, numa cerimónia por videoconferência onde também aparece o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e Igor Krokhmal, comandante desta fragata.

A embarcação “é capaz de lançar ataques poderosos e certeiros contra o inimigo, no mar e em terra“, acrescentou o Presidente russo, no que será uma demonstração de poderio militar. “Vamos continuar a desenvolver a indústria de Defesa do país”, concluiu Vladimir Putin.

Um canal de propaganda russa, o TV Zvezda, garantiu recentemente que esta fragata vai “em breve tornar-se o maior inimigo das embarcações de superfície nos oceanos de todo o mundo”. Também se indicava que a fragata vai promover alguns testes aos mísseis Zircon.