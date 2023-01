A utilização de Gio Reyna — ou a falta dela — ao longo do Mundial do Qatar foi um dos principais temas dentro da seleção dos Estados Unidos. O jovem jogador do Borussia Dortmund só participou em duas das quatro partidas que os norte-americanos cumpriram no Campeonato do Mundo e sempre como suplente utilizado, entre sete minutos contra Inglaterra e 45 contra os Países Baixos.

O tópico ganhou novos contornos nos últimos dias, quando o selecionador dos Estados Unidos revelou que um jogador esteve muito perto de ser expulso da concentração da equipa no Qatar. “Tínhamos um jogador que claramente não estava a cumprir as expectativas, tanto dentro como fora de campo. Era um em 26, por isso, destacava-se. Enquanto equipa técnica, estivemos reunidos durante horas a debater o que íamos fazer com este jogador. Estávamos prontos para comprar um bilhete de avião para casa, de tão extrema que a situação era”, explicou Gregg Berhalter na passada terça-feira, em Nova Iorque, durante uma cimeira sobre liderança.

