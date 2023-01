Desde que chegou ao FC Porto, em 2017, que Sérgio Conceição nunca se cansou de homenagear, recordar e sublinhar o legado de José Maria Pedroto. Quis o destino que, ao longo destes cinco anos, Conceição igualasse ou quebrasse os registos de Pedroto, um atrás do outro. Este sábado, contra o Casa Pia e no dia em que se assinalavam 38 anos desde a morte do histórico treinador dos dragões, o atual treinador dos dragões tinha a oportunidade de se tornar no técnico com mais vitórias pelo clube.

Em resumo, Sérgio Conceição entrava no Jamor com 215 triunfos pelo FC Porto, os mesmos que José Maria Pedroto, e podia sair com 216, um número que nunca ninguém havia atingido. Para isso, porém, precisava de vencer o Casa Pia — um surpreendente Casa Pia que surgia no 5.º lugar da Liga enquanto recém-promovido, ou seja, que na Europa era a melhor equipa de todas aquelas que subiram ao principal escalão no fim da época passada.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Casa Pia-FC Porto, 0-0 15.ª jornada da Primeira Liga Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Casa Pia: Ricardo Batista, Fernando Varela, Vasco Fernandes, Zolotic, Lucas Soares, Ângelo Neto (Yan Eteki, 22′), Afonso Taira (Antoine, 66′), Derick Poloni, Kunimoto (Diogo Pinto, 75′), Clayton (João Nunes, 45′), Godwin (Vitó, 66′) Suplentes não utilizados: João Victor, Eduardo Ferreira, Léo Bolgado, Rafael Martins Treinador: Filipe Martins FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Danny Loader, 80′), Fábio Cardoso, Marcano, Wendell (André Franco, 80′), Otávio, Uribe (Pepê, 45′), Grujic (Stephen Eustáquio, 72′), Galeno, Gabriel Veron (Toni Martínez, 61′), Taremi Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Gonçalo Borges Treinador: Sérgio Conceição Golos: nada a registar Ação disciplinar: cartão amarelo a Lucas Soares (33′ e 45+1′), a Ricardo Batista (74′); cartão vermelho por acumulação a Lucas Soares (45+1′)

“A nossa obrigação é olhar para nós. Não é por ser bonito dizê-lo ou para estar aqui a dizer algo que é ou não evidente. Temos de ganhar os nossos jogos. Não dependemos só de nós, temos de ir atrás do prejuízo. Este jogo é importante para continuarmos a nossa caminhada em busca do 1.º lugar mas também pela capacidade do adversário, que tem bom espírito. Veremos o que nos reserva o jogo, o relvado, a qualidade do adversário e a nossa ambição em conquistar três pontos naquela que eu acho que é uma das deslocações mais difíceis. Temos de chegar lá e ganhar mas vai ser difícil”, atirou o treinador dos dragões, que precisavam de ganhar para voltar a ficar a cinco pontos da liderança do Benfica, que tinha derrotado o Portimonense na Luz na sexta-feira.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.