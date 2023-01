Depois de emitido o aviso laranja da Proteção Civil, a chuva chegou em força ao Porto, na manhã de sábado, 7 de outubro.

A zona da Baixa foi a mais afetada, com as chuvas a provocarem estragos nas ruas, em especial, na Mouzinho da Silveira, onde troços de estrada com tijolos foram levantados pela força das águas. Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, já informou, através de uma publicação no Facebook, que está a ser “reposta a normalidade” neste local.

A cidade sofreu várias inundações, como foi o caso da estação de metro de São Bento, que ficou intransitável, tendo sido encerrada, com a circulação interrompida nesse troço — e reposta poucas horas depois, ainda que aquela estação se tenha mantido encerrada para permitir que fossem concluídos os trabalhos de limpeza. O local ficou completamente alagado, com água a escorrer pelas escadas, como mostraram várias publicações nas redes sociais.

Também a linha amarela do metro ficou cortada entre a estação da Trindade e o Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, tendo sido já restabelecida. Houve ainda esplanadas inundadas, carros impedidos de circular. Uma pessoa foi arrastada pela força das águas.

#FMA

Manhã complicada no Porto, Estação de Metro de São Bento:

©️Helena Raquel

#FMA

Pessoa arrastada no Porto!

Felizmente conseguiu agarrar-se e colocar-se em segurança.

Enviado por Oscar Santos

150 pedidos de ajuda aos bombeiros em menos de duas horas

A agência Lusa, que cita a Proteção Civil, detalhou que o concelho do Porto registou, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda devido a inundações em habitações e vias públicas, sobretudo na baixa da cidade.

Fonte da Polícia do Porto confirmou à Lusa que há várias vias encerradas ao trânsito devido à chuva intensa que se fez sentir desde o final desta manhã, mas sem especificar quais, devido ao “excesso de pedidos que estão a registar à hora de almoço”.

Em declarações à Rádio Observador, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues descreveu um “volume de água brutal” a cair sobre a cidade, mas sem ocorrências graves a registar nesta cidade da Área Metropolitana do Porto.

Em declarações à CNN, o IPMA adiantou que estas chuvas não corresponderam a um “evento extremo” e que, por isso, encaixaram no aviso laranja emitido. Nas próximas duas horas a chuva vai continuar, ainda que com menor intensidade.