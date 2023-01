O Comando Sub-Regional da Região de Aveiro, antigo Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS), indicou que várias estradas agrícolas estavam inundadas depois de o rio Águeda, no concelho de Águeda (Aveiro), ter galgado as margens.

Estadas do campo de Recardães, Sardão Borralha, Serém de Baixo, Macinhata, Fontinha, ou Oronhe Espinhal são algumas das estradas de campos agrícolas que estão inundadas devido às águas do Rio Águeda terem galgado as margens, explicou fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

As inundações das estradas de campos agrícolas no concelho de Águeda estão a ser registadas desde sábado passado, não havendo até ao momento registo de danos pessoais, acrescentou a mesma fonte.