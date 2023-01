Foram necessários mais de 100 anos para a Bentley, que deu os primeiros passos em 1919, superar em apenas 12 meses de vendas as 15.000 unidades. Foi exactamente o que aconteceu em 2022, ano em que o fabricante de modelos de luxo britânico do Grupo Volkswagen transaccionou 15.174 veículos.

Depois de crescer 4% face às 14.659 unidades vendidas alcançadas em 2021, a Bentley contava com algumas cartas na manga, daquelas que ajudam a incrementar os lucros por modelo. Isto foi conseguido à custa de mais clientes recorrerem à personalização assegurada pela Mulliner, o departamento de artesãos da marca que garante que o proprietário vai poder conduzir exactamente o carro que deseja, do aspecto exterior ao habitáculo, passando pelos materiais utilizados, tradicionalmente os mais dispendiosos e exclusivos.

Numa gama extensa para um construtor tão exclusivo, composta por berlinas grandes e luxuosas, coupés deslumbrantes, descapotáveis do mesmo nível e SUV práticos mas distintos, foram estes últimos que mereceram a maior aceitação dos clientes. Só assim se explica que o Bentayga tenha alcançado 42% das vendas no ano, um tipo de veículo que permite aos condutores com carteiras mais recheadas ir à ópera com o mesmo modelo com que horas antes foram caçar.

Depois dos 42% do volume de vendas assegurado pelo Bentayga, o segundo modelo mais popular foi o coupé Continental GT, tanto na versão com carroçaria fechada como com a aberta, que a marca apelida de Convertible. E, entre os Continental GT, 31% eram Speed, a versão mais potente e desportiva – mas igualmente a mais onerosa – da gama. Os restantes 28% das vendas ficaram a cargo do Flying Spur, a sumptuosa berlina de dimensões mais que generosas.