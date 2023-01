O guitarrista Jeff Beck, um dos nomes mais importantes do rock’n’roll, morreu, esta terça-feira, depois de ter contraído uma meningite bacteriana. A morte foi revelada em comunicado pelo agente do ex-guitarrista dos Yarbirds, banda onde também alinharam Jimmy Paige e Eric Clapton.

“Em nome de sua família, é com profunda tristeza que partilhamos a notícia da morte de Jeff Beck. Depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, ele morreu pacificamente ontem”, lê-se no comunicado emitido esta quarta-feira. A família pede ainda “privacidade para lidar com a perda tremenda”.

Jeff Beck é considerado um dos maiores e mais importantes guitarristas de sempre. Destacou-se em 1965 nos Yardbirds, onde tocou ao lado de Jimmy Page e substituiu Eric Clapton. Três anos depois, formou a sua própria banda — o Jeff Beck Group —, cujos membros incluíram Rod Stewart, à altura ainda praticamente desconhecido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A sua carreira incorporou hard rock, jazz, funky blues e até ópera. No final do ano passado, acompanhou Johnny Depp numa digressão pelos EUA para divulgar “18”, álbum que fizeram em parceria. Antes disso, fez colaborações com artistas como Jon Bon Jovi, Kate Bush e Roger Waters.

Ganhou oito Grammy, num total de 17 nomeações. Em 2011, foi eleito o quinto melhor guitarrista da história pela revista norte-americana Rolling Stone.

As reações do mundo do rock à morte de Jeff Beck sucederam-se. “Com a morte de Jeff Beck, perdemos um homem maravilhoso e um dos maiores guitarristas do mundo”, escreveu o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, no Twitter.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Também Gene Simmons disse que “ninguém tocava guitarra como o Jeff”. “Por favor peguem nos primeiros dois álbuns do Jeff Beck Group e contemplem a grandeza”, disse.

Outro histórico do rock, Ozzy Osbourne, disse-se de luto: “Foi uma honra ter conhecido o Jeff e uma honra incrível tê-lo tido a tocar no meu álbum mais recente”. E o guitarrista David Gilmour, dos Pink Floyd, afirmou-se “devastado” com a notícia da morte de Beck. “Ele irá ficar para sempre nos nossos corações”, decretou.