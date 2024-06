Françoise Hardy (1944-2024): a menina do yé-yé de Paris morreu aos 80 anos

Falar de Françoise Hardy neste contexto é também falar de Paco Rabanne, o enfant terrible do mundo da moda cujos designs pautados por materiais como o metal ou o plástico também contribuíram de forma decisiva para o look futurista tão fortemente associado à década de 60. Hardy foi, com efeito, uma das suas principais musas, modelando várias das suas criações mais conhecidas, incluindo o célebre vestido metálico-dourado apelidado à época de “o mais caro do mundo”.

Todos estes fatores convergiram para a tornar, mais do que uma cantora, num símbolo, uma it girl e um modelo do que constituía a “nova mulher francesa”. Maxine Schmitt resume: “Em Inglaterra ela era uma representante de França, tinha estatuto de estrela. Era equiparável à Torre Eiffel”.

O amadurecimento artístico e “a questão” Dutronc

A primeira metade da década de 60 confirmou Hardy como um dos grandes nomes da música francesa do seu tempo. Músicas como Le temps de l’amour, L’amitié e Mon amie la rose, as suas doses iguais de romantismo e melancolia, fizeram sucesso e são ainda hoje lembradas pelo público entre as mais icónicas composições dos anos áureos da chanson francesa.

A mesma opinião, curiosamente, não era partilhada pela sua autora, que veio a olhar para os temas com algum desdém. “Era muito jovem e amadora. Não percebia nada sobre música”, disse em 2018 ao jornal The Guardian. “Algumas daquelas primeiras canções são terríveis. A sofisticação musical era algo que na altura estava mesmo muito longe das minhas preocupações”, acrescentou.

Esse desejo por um aperfeiçoamento da técnica musical e uma crescente antipatia pelas más condições dos estúdios de gravação franceses levou-a a procurar mudar de ares. Mais uma vez, as referências da música britânica serviram-lhe de farol. Em 1964, no pico da invasão britânica e da beatlemania, Hardy partiu de armas e bagagens para Londres, onde estabeleceu uma relação profissional com o músico e produtor Tony Hatch, que viria a ser responsável por alguns dos seus principais êxitos fora de França, como o tema All Over the World, cantado em língua inglesa.

Os anos que se seguiram foram de amadurecimento e independência profissional. Em 1965 chegou aos Estados Unidos onde, pese embora a barreira linguística, se tornou um nome de culto entre o público mais conhecedor; no mesmo ano, uma série de atuações televisivas na Alemanha tornaram-na um êxito internacional no país; pelo meio, criou a sua própria editora, a Asparagus (uma aventura que acabaria por correr mal e dar azo a vários processos judiciais em torno do controlo das gravações).

O culminar deste processo deu-se em 1967 quando, à semelhança do que já tinham feito os Beatles, Hardy decidiu deixar de atuar ao vivo para se focar a 100% no estúdio de gravação. Na transição para a década de 70, as músicas da cantora, ainda que carregando a tristeza de sempre, foram-se afastando da pop adolescente do passado. Exemplos desta crescente experimentação artística podem ser encontrados no tempo rítmico e cordas de Fleur de lune, ou no simbolismo poético evocado num dos seus temas mais conhecidos, La question.