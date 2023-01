À frente de vários outros membros do governo, Vladimir Putin humilhou um dos seus vice-primeiro-ministros, acusando-o de trabalhar a um ritmo lento e andar “a brincar” com as tarefas a seu cargo. Foi numa videochamada aberta, cujas imagens foram transmitidas pela agência estatal RIA Novosti, que o Presidente russo interrompeu Denis Manturov enquanto falava sobre os contratos que o Kremlin tenciona celebrar com a transportadora aérea estatal Aeroflot mas que ainda não estão concluídos.

“Então? Quando é que isto fica fechado? Não estou a ver contratos nenhuns”, atirou Putin, enquanto Denis Manturov ouviu, em silêncio, as palavras duras de Putin, acompanhadas de gesticulação que mostrava quão irritado o Presidente russo estava em relação a este tema. “Porque é que anda a brincar com isto? Quando é que os contratos vão estar assinados?”, perguntou Putin (o trecho divulgado pela RIA Novosti não mostra a resposta de Manturov, se é que terá havido alguma).

"Доооолгоооо. Слишком долго". Путин недоволен, что некоторые предприятия до сих пор не понимают, какие заказы им поступят. Досталось Мантурову. "Денис Валентинович, у вас сверстано, а контрактов нет. Что вы, в самом деле, дурака валяете?" Президент дал вице-премьеру месяц. pic.twitter.com/0TGMyayO15 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 11, 2023

Ao longo de quase um minuto, Putin desfez o vice-primeiro-ministro que tem responsabilidades na área da Defesa. Habitualmente é visto como alguém muito próximo de Putin, acompanhando o Presidente em várias viagens, mas o atraso nesta matéria poderá significar que a relação entre ambos será hoje pior do que era no passado.

Os outros participantes mantiveram-se, igualmente, em silêncio enquanto ouviam a repreensão dada por Putin ao seu ministro. Manturov tem um mês para fechar os contratos em questão, terminou Putin.