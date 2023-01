Os eurodeputados não se entendem sobre qual deve ser a posição do Parlamento Europeu nas negociações que vier a encetar com a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia para regular o trabalho nas plataformas digitais, como a Uber ou a Glovo. Um grupo de, pelo menos, 90 deputados está a tentar travar a proposta que foi aprovada por outros colegas na Comissão de Emprego, em dezembro, e que coloca nas multinacionais o ónus de provar que os estafetas ou motoristas não são seus subordinados e trabalham por conta própria. Se as plataformas não o conseguirem fazer segundo uma nova lista de critérios, presume-se que o trabalhador é funcionário da plataforma.

A regulação do trabalho nas plataformas digitais tem dividido muito as fações dentro do Parlamento, mas também as três instituições que a nível europeu são responsáveis pela adoção de uma lei: além do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia (que avançou com uma proposta de diretiva em dezembro de 2021) e o Conselho da União Europeia (que rejeitou, em dezembro, com o voto contra de Portugal, a proposta da Presidência checa, remetendo para a nova Presidência sueca a responsabilidade de chegar a maior consenso).

Quanto ao Parlamento Europeu, a 12 de dezembro, os deputados da comissão de Emprego e Assuntos Sociais aprovaram uma orientação que guiaria os trabalhos do Parlamento nas negociações interinstitucionais para a nova diretiva e que, para os deputados que a aprovaram, é mais protetora dos direitos dos trabalhadores do que a proposta de diretiva de Bruxelas.

Mas o circuito legislativo dita que essas orientações aprovadas em comissão (por apenas alguns deputados) sejam confirmadas em plenário (onde estão todos os deputados, mais suscetíveis às orientações de cada bancada) para poderem efetivamente passar. E não é certo que isso venha a acontecer, abrindo-se a porta a novo braço de ferro que opõe os partidos mais à esquerda do hemiciclo dos da direita, apurou o Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.