Continua a ser o principal pomo da discórdia para os Estados-membros da União Europeia, Portugal incluído: os chamados “indícios de laboralidade”, ou seja, os critérios que devem verificar-se para que um trabalhador das plataformas digitais (como a Uber, a Bolt ou a Glovo) seja considerado um trabalhador dependente — e, por isso, veja reconhecido um vínculo às plataformas (ou aos intermediários).

A discórdia é particularmente visível numa altura em que a Presidência checa da UE tenta chegar a acordo com os Estados-Membros para aprovar uma orientação conjunta que propõe alterações à proposta de diretiva da Comissão Europeia, apresentada em dezembro do ano passado, que visa acabar com o falso trabalho independente nas plataformas. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros dos Assuntos Sociais da União vota a proposta, mas não é para já certo que passe ao crivo.

A proposta de Bruxelas com um ano de vida falava em dois indícios de laboralidade, num total de cinco, que tinham de se verificar para que um tribunal obrigasse à vinculação de um trabalhador. Por cá, a proposta do PS mantém os dois indícios que têm de ser cumpridos, mas acrescenta à lista mais um possível critério, para um total de seis.

