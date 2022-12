A proposta da Presidência checa do Conselho da UE para a regulação do trabalho nas plataformas digitais (por exemplo, Uber ou Bolt) não teve luz verde dos ministros da UE com a pasta do emprego e acabou rejeitada por maioria no conselho de ministros europeu desta quinta-feira. Portugal votou contra, ao lado de países como Espanha, por considerar a proposta conservadora e pouco ambiciosa na proteção dos trabalhadores.

Na sua intervenção, durante a reunião, a ministra portuguesa do Trabalho, Ana Mendes Godinho, destacou os pontos em que Portugal não concordava com a proposta da Presidência checa. Desde logo, o facto de ter aumentado — face à proposta de diretiva da Comissão Europeia — de dois para três o número de indícios necessários para que seja reconhecido um vínculo de trabalho dependente a um trabalhador da plataforma.

