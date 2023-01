O Ministério Público pediu prisão preventiva sem fiança, a acusação particular da vítima pediu prisão preventiva sem fiança, a juíza de instrução aplicou como medida de coação prisão preventiva sem fiança. Após ter sido ouvido no Tribunal de Instrução número 15 de Barcelona por suspeitas de violação, Dani Alves, um dos jogadores com mais troféus no futebol entre Sevilha, Barcelona, Juventus ou PSG, foi encaminhado para o estabelecimento prisional Brians 1, em Sant Esteve Sesrovires. Segundo o El Periódico, a juíza não só deu total credibilidade à descrição da vítima em relação ao que se passou na discoteca Sutton na madrugada de 30 de dezembro, apoiada nas provas forenses que foram recolhidas antes da formalização da queixa, como encontrou várias contradições nas palavras do brasileiro de 39 anos. Exemplo prático: numa primeira fase, o lateral negava sequer conhecer a jovem; agora já fala em relações consentidas nessa noite.

“Quando alguém vai à casa de banho não tem de perguntar antes quem está lá para ir. Sinto muito mas não sei quem é essa senhora. Não sei o seu nome, não a conheço, nunca mais a vi na minha vida. Ao longo de todos estes anos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização, como iria fazer isso com uma mulher ou com uma jovem? Não, por Deus. Já chega, sobretudo porque está a provocar dano aos meus, que sabem quem eu sou”, tinha defendido Dani Alves numa primeira versão pública de defesa à Antena 3. Essa foi uma das suas contradições perante a juíza de instrução, que além do depoimento da vítima, uma mulher de 23 anos, e das provas forenses recolhidas viu também os vídeos das câmaras de segurança da discoteca em causa, onde é possível ver o jogador a entrar e a sair da casa de banho da zona VIP. A prisão preventiva foi decretada por não ter residência fixa em Espanha e haver risco de fuga para o Brasil, que não tem acordos de extradição com o país. A capacidade económica de Dani Alves para isso também foi levada em conta.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.