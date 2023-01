"Quero sorrir perto de ti para sempre. Dá-me esta oportunidade". A mensagem de Olena no 45º aniversário de Zelensky

Quase nada mudou em Volodymyr Zelensky desde que Olena, ainda com o apelido de solteira Kiyashko, conheceu o marido, tinham ambos 17 anos. Mas um traço ficou pelo caminho à conta da guerra na Ucrânia: o sorriso. “Sorris muito menos agora”, lamentou a primeira-dama do país na mensagem que deixou ao marido no Twitter por ocasião do seu 45º aniversário, que o Presidente ucraniano celebra esta quarta-feira.

“Perguntam-me muitas vezes como é que mudaste ao longo deste ano. E eu respondo sempre: ‘Ele não mudou. É o mesmo. O mesmo rapaz que conheci quando tínhamos 17 anos.’ Mas, na verdade, algo mudou”, admitiu Olena Zelenska. Já nada é “como nesta foto”, em que os dois surgem de sorriso rasgado, ela com a cabeça apoiada no ombro dele.

I am often asked about how you have changed this year. And I always answer: "He haven't changed. He is the same. The same guy I have met when we were seventeen."

But actually, something has changed: you smile much less now. For example, like on this photo… 1/2 pic.twitter.com/fBUFXkFCIR

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) January 25, 2023