Animais à solta, dança e vestidos de pernas para o ar. A semana de Alta Costura em sete coleções

Nem o frio de janeiro arrefece a ardente vontade que a moda tem de superação e surpresa. A Semana de Alta Costura fez de Paris o seu cenário e entre os dias 23 e 26 de janeiro foram apresentadas as coleções para a próxima primavera/verão. Deste exclusivo mundo onde o valores são tão elevados como a complexidade das técnicas dos artesão, chegam-nos imagens e algumas histórias de inspiração. Selecionámos sete coleções que marcaram estes dias em que a criatividade e a confeção se encontram no Olimpo da moda.

O inferno de Schiparelli

O arranque desta semana de Alta Costura deu que falar ainda antes das modelos pisarem a passerelle no primeiro desfile. Entre os convidados que se reuniram à entrada do Petit Palais, Kylie Jenner foi quem mais se destacou com vestido negro com uma grande cabeça de leão ao peito. A peça não era mais do que uma escultura hiper realista, mas a criação em espuma, lã e pelo falso em seda pintada à mão foi o suficiente para acender um rastilho de comentários com a exploração animal como tema. O vestido era, afinal, uma criação da nova coleção que Daniel Roseberry apresentou de seguida. A inspiração para esta primavera/verão foi o Inferno de Dante.

Ao vestido do leão juntaram-se ainda um vestido com um leopardo das neves e um casaco com um lobo negro. Todos desfilados por modelos de renome, como Irina Shayk, Shalom Harlow e Naomi Campbell, respetivamente. Este desfile, que a própria marca descreveu nas redes sociais como “Inferno Couture”, contou com outras interpretações artísticas. Corpetes esculpidos, bordados tridimensionais e uma silhueta ampulheta exagerada ajudam a escrever a história desta coleção que teve a herança Schiaparelli e o vestuário masculino também como presenças notadas.

Dior à boleia de Joséphine Baker

Maria Grazia Chiuri inspirou-se em Joséphine Baker e criou uma coleção ao ritmo dos anos 1920 e com o exotismo de quem pisa a linha dos limites. A artista, cantora e bailarina afro-americana que trocou os Estados Unidos pela criatividade de Paris foi, ela própria, cliente da casa Dior no seu tempo. Em 2023, a inspiração traduziu-se em peças delicadas com assinaturas da casa Dior. Sedas, veludos e lantejoulas dão brilho à coleção, enquanto as pregas, os drapeados e, claro, as franjas trazem movimento. A silhueta desenha-se, maioritariamente, com linhas retas, seguindo a inspiração dos anos 1920, numa elegância contida. A paleta de cores foi limitada a preto, dourados, cinzas e algumas pinceladas de cor no final.

O cenário, da autoria da artista afro-americana Mickalene Thomas, compôs a narrativa. As paredes da sala do desfile serviram de tela a retratos gigantes de mulheres conhecidas numa espécie de “novo panteão de mulheres”, segundo a Dior. Uma homenagem a uma série de mulheres negras ou birraciais, como por exemplo Nina Simone, Dorothy Dandridge, Donyale Luna ou Naomi Sims, além de Joséphine Baker. Estes retratos foram bordados pela Chanakia School of Craft sobre tela previamente estampada. Mais do que um cenário, o trabalho da artista materializa a união de arte contemporânea com Alta Costura. A estrutura criada para o desfile, no jardim das esculturas do Museu Rodin, vai manter-se numa instalação em exposição até 29 de janeiro. Não é a primeira vez que a artista trabalha com a Dior. Maria Grazia Chiuri já a tinha chamado para colaborar com a coleção cruise 2020, que foi apresentada em Marrocos.

Viktor & Rolf às voltas com vestidos

Os primeiros cinco looks eram vestidos de cintura justa e saia rodada, todos em tons pastel, pareciam criados para um baile de debutantes e inspirados nos contos de fadas. Mas a partir daía. fada madrinha nos ateliers Viktor &Rolf parece ter perdido as instruções ou mesmo o controlo da sua varinha mágica. Os vestidos passaram a ser peças tridimensionais que as modelos usavam penduradas nos seus corpos em diferentes direções. Até houve uma modelo que desfilou com as suas pernas à mostra e um longo vestido de pernas para o ar. Em alguns dos 18 looks apresentados, os vestidos pareciam peças de puzzle mal encaixadas no corpo. Outros poderiam ser apostas de sonho para um evento de passadeira vermelha. A dupla de designers diz que “a Alta Costura é o laboratório de experimentação criativa” e, mais uma vez, deu que pensar a quem viu o seu desfile.