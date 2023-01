Kylie Jenner, uma cabeça de leão e o desfile Schiaparelli que arrancou com garra mais uma Semana de Alta Costura

O vestido de Kylie Jenner, preto longo e com decote assimétrico e uma só manga, contava com uma grande cabeça de leão ao peito, quase em jeito de pregadeira gigante, e foi apresentado na passarelle por Irina Shayk. Na sua conta de Instagram, a marca publicou um vídeo da celebridade convidada com a criação e explica que a cabeça do animal se trata de uma escultura manual em espuma, lã e pelo falso em seda e que foi pintada à mão “para parecer o mais real possível”, numa celebração “da glória do mundo natural”.

Houve também um vestido cai-cai em pelo com padrão leopardo das neves e com uma interpretação da cabeça do animal no centro do peito, desfilado pela super modelo Shalom Harlow. Coube a Naomi Cambell dar corpo a um lobo negro quase no fim do desfile com um longo casaco em pelo negro e uma cabeça de lobo no ombro esquerdo. A marca partilhou uma série de pequenos vídeos e imagens com o making of destas peças esculturais (como se pode ver na galeria na publicação em baixo) e deixa ainda o aviso em letras grandes de que “nenhum animal foi magoado para fazer este look” em todas as publicações. Isto não foi, contudo, suficiente para parar as reações de indignação que começaram a surgir nas redes sociais. Neste post da própria marca é possível ler uma série de comentários indignados com os looks inspirados em animais.