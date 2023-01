A Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu esta sexta-feira um mandado de captura internacional com vista à detenção de Matthias Schmelz por 21 crimes de recurso à prostituição de menores e 5 de aliciamento de menores para fins sexuais. O empresário alemão deverá ser submetido a primeiro interrogatório judicial para que lhe sejam aplicadas medidas de coação.

Em comunicado na página da internet da Procuradoria Distrital de Lisboa, e sem nunca mencionar diretamente o empresário, pode ler-se que o mandado visa um arguido que, “aproveitando-se do estatuto socioeconómico elevado que detinha, aliciava jovens com idade inferior a 18 anos para consigo manterem relações sexuais a troco de quantias situadas entre os 200 e os 400 euros”, citando a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O comunicado especifica ainda que, além de pagar pelos encontros sexuais em si, Schmelz oferecia ainda quantias monetárias às jovens que lhe apresentassem outras menores “para poder usufruir dessas práticas com jovens que não conhecia”. Os crimes pelos quais está indiciado remontam a 2018 e 2019, e terão ocorrido num hotel em Lisboa, bem como na própria casa do arguido, em Cascais.

Conhecido como “Rei dos Aspiradores”, o alemão era alvo de uma investigação do Ministério Público (MP) por alegadamente patrocinar orgias com mulheres menores de idade.