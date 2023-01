O governo espanhol vai alterar a lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual — conhecida como “Apenas o sim é sim” —, uma decisão que é anunciada cerca de oito meses depois do diploma ter sido aprovado no parlamento. Embora não se saiba ao certo como esta alteração será feita, Pedro Sánchez espera “estancar a sangria” que a imagem do Governo tem sofrido desde que a lei entrou em vigor, de acordo com o El País.

As controvérsias começaram há cerca de três meses, quando a lei começou a ser aplicada e uma brecha legal provocou a redução automática das penas de alguns condenados. Isto aconteceu porque o leque de penas passou a ser mais amplo, com sentenças mínimas menores, em alguns dos casos, o que levou os representantes legais de alguns condenados a procurarem adaptar as suas penas à nova lei.

Cerca de 15 criminosos obtiveram uma redução automática da pena, segundo a BBC. Entre eles, encontra-se um homem que abusou sexualmente da enteada de 14 anos. Três condenados foram ainda libertados.

Em novembro, a polémica em Espanha agravou-se quando se percebeu que a alteração do regime jurídico não incluiu uma disposição transitória, um conjunto de regras que estabelecem a passagem de um código para outro e que poderia limitar os casos sujeitos a uma revisão da sentença.

