Nathan Correndo Atrás do Seu Cavalo, ator e líder indígena conhecido pela sua participação, em adolescente, no filme de Kevin Costner “Danças com Lobos”, foi detido na terça-feira no seguimento de um mandato de busca e captura. O ator é suspeito de liderar uma rede de tráfico humano e abuso sexual de menores.

A investigação da polícia cobre um período de várias décadas, durante o qual o ator seria o líder de uma rede conhecida como “O Círculo”. De acordo com a Associated Press (AP), que teve acesso ao mandato de detenção, a polícia de Las Vegas identificou pelo menos seis alegadas vítimas e crimes em pelo menos três estados norte-americanos – incluindo no Nevada, onde Nathan vivia há cerca de uma década.

As autoridades suspeitam que o indígena, que tinha adquirido reputação como curandeiro e médico junto das tribos nativas dos Estados Unidos e do Canadá, usava a sua posição para aliciar jovens vulneráveis e cometer os abusos.

“Nathan Correndo Atrás do Seu Cavalo usava crenças e tradições espirituais como uma ferramenta para abusar sexualmente de jovens mulheres”, pode ler-se no documento citado pela AP, que refere ainda que este tinha cultivado junto dos seus seguidores uma reputação de profeta e alguém capaz de comunicar com divindades.

As idades das alegadas vítimas iam dos 13 aos 16 anos. O mandado de detenção refere ainda que já em 2015 o ator tinha sido banido da Reserva Indígena de Fort Peck, no estado do Montana, devido a suspeitas de tráfico humano. É também suspeito de ter gravado em vídeo vários dos abusos cometidos, e de ter prostituído as suas vítimas a outros homens que, alegadamente, lhe pagavam para o efeito.