Estão disponíveis para corrigir algumas coisas à proposta de alteração ao regime SIFIDE (Sistema de Incentivos fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial) que o Governo entregou na Assembleia da República? À pergunta do PSD, o PS não deu resposta. E o Governo, nas palavras do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, realçou que cabe ao Governo “respeitar a prerrogativa soberana da Assembleia da República de trabalhar sobre os diplomas. O nosso objetivo é manter o incentivo, a promoção à inovação, evitando situações de fraude e abuso”.

Convocados os membros do Governo presentes na discussão no Parlamento sobre o diploma do Governo que altera o regime SIFIDE, mas que também cria um quadro de benefícios fiscais para as startups que atribuam aos seus trabalhadores ações como forma complementar de remuneração (stock options) para responderem diretamente à questão, foi a vez do secretário de Estado da Digitalização, Mário Campolargo, a dizer que “naturalmente o Governo está, como sempre, disponível para colaborar com esta casa”.

Hugo Carneiro do PSD, na intervenção parlamentar, lembrou que o PSD já tinha feito propostas de alteração ao SIFIDE no âmbito do Orçamento do Estado para 2023 e que voltou a levar o assunto a debate a 6 de janeiro, quando o PS propôs a descida do diploma social-democrata à especialidade sem discussão, o que foi recusado pelo PSD. E, por isso, Hugo Carneiro lembrou que “só estamos a discutir [o diploma do Governo] porque o PSD ou outro dos partidos não se opôs”, porque “estamos na mesma sessão legislativa a discutir a mesma coisa que vocês [PS] recusaram discutir”. E sobre a proposta do Governo, no entender do PSD, há espaço para melhorias na especialidade e foi esse o repto lançado. A proposta “faz meio caminho, mas não acaba totalmente com os abusos fiscais”, e por isso quis saber se “estão dispostos a corrigir”.

O ponto de discórdia é a forma como o SIFIDE permite benefícios fiscais a participantes em fundos de investimento que são, por sua vez, quem investe nas empresas de inovação. António Costa Silva, ministro da Economia, chegou a dizer no Parlamento que esses benefícios eram para acabar — e isso mesmo lembrou esta quarta-feira Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda — mas que depois foi desmentido pelo secretário de Estados dos Assuntos Fiscais anterior, António Mendonça Mendes.

