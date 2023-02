O Enyaq iV RS é o mais potente dos SUV da Skoda, equipado com dois motores que somam 299 cv e uma regulação mais desportiva para dar gozo a quem vai ao volante. Foi exactamente este veículo que o construtor checo do Grupo Volkswagen deslocou até à Suécia, onde o esperava um lago gelado, fácil de encontrar no norte da Escandinávia nesta altura do ano.

A finalidade da deslocação ultrapassava desta vez a necessidade de realizar mais um teste em condições de temperatura muito baixa e em pisos muito escorregadios. E nem se pretendia dar mais um passo em frente no desenvolvimento do SUV, que já está devidamente testado e apurado mesmo nesta versão RS, a mais desportiva. A finalidade era derrapar de forma controlada (drift) numa pista em forma de circunferência, com um perímetro de 1,9 km.

O recorde da Skoda teve direito a registo no Guinness World Records 3 fotos

O recorde mundial de drift foi recentemente estabelecido na China, em 2022, quando um veículo derrapou alegremente e de forma contínua durante 6,231 km. Com este valor em mente, o Enyaq iV RS elevou a fasquia para 7,351 km, o que foi cumprido ao fim de 16 minutos e a uma velocidade média de 49 km/h. Este valor não era obviamente constante, uma vez que dependia da arte do piloto – Richard Meaden, da revista Evo –, que por vezes se atravessou excessivamente, tendo que retirar o pé do acelerador para recuperar o veículo, mas sem que este deixasse de andar de lado. Daí que a velocidade mínima registada tenha caído até aos 32 km/h, o que implicou que o modelo rodasse por vezes bem acima dos 50 km/h. Simultaneamente com o recorde do mundo absoluto de drift em distância, a Skoda bateu igualmente este recorde de Drift para veículos eléctricos, ambos registados pelo Guinness World Records.

Equipado com pneus 235/35 R20 à frente e 255/45 R20 atrás, a Skoda recorreu a pneus com 300 pregos cada, com 2 mm de altura para fora da borracha. Os pregos, única forma de garantir alguma aderência sobre uma superfície simultaneamente e gelada, são igualmente uma vantagem e uma limitação, uma vez que há medida que os pregos aquecem com a fricção, tendem a soltar-se da borracha, limitando a tracção. Mas um percurso com pouco mais de 7 km não deverá causar grandes problemas, apesar do binário do Enyaq iV (460 Nm) ser muito similar ao de um carro de WRC1 moderno (500 Nm).