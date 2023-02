Dia histórico para o desporto nacional. Até este momento, dois atletas portugueses foram medalhados no Campeonato da Europa de Karaté, no Chipre.

Guilherme Gonçalves venceu a medalha de ouro na categoria de Kumite Júnior masculino. O jovem do SC Braga é o primeiro português a sagrar-se campeão europeu. Está no número 1 do ranking mundial e quer chegar ao primeiro lugar no “All Time Ranking da WKF” na categoria Júnior -68kg.

Guilherme revelou-se orgulhoso por ter subido ao lugar mais alto do pódio, fruto de um trabalho diário e consistente, representando Portugal numa prova de elevada importância.

Mais cedo, Natacha Fernandes conquistou a sua terceira medalha em campeonatos europeus. A karateca ganhou a medalha de bronze.

Ainda há a possibilidade de Portugal ver o hino a ser entoado na categoria de Kata Equipa.