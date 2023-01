O presidente da Ultimate Fight Championship (UFC), Dana White, foi capturado, em vídeo, numa troca de agressões com a mulher, Anne White, com quem é casado há 26 anos. O caso aconteceu na noite de passagem de ano, de 31 de dezembro para 1 de janeiro, numa discoteca em Cabo San Lucas, no México.

Nas imagens, divulgadas pelo tabloide americano TMZ, é possível ver-se o casal a conversar, até que Anne White dá uma estalada na cara do marido. O presidente da UFF, responde depois, dando várias chapadas à mulher.

Dana White já reagiu e pediu desculpa, descrevendo-se como envergonhado pelo “horrível” incidente. O presidente da UFC justificou, explicando que ambos estavam alcoolizados, ainda que esse não seja um argumento válido para a agressão. “Houve muito álcool envolvido, mas isso não é desculpa”, disse. “Ouviram-me, durante anos, a dizer que ‘não há desculpa para um homem bater numa mulher’ e aqui estou eu, no TMZ, a falar sobre isso.”

Em causa estão as declarações de 2014, que ressurgem agora na sequência deste episódio, em que o presidente da UFC comentou um vídeo de Ray Rice, antigo jogador de futebol americano dos Baltimore Ravens, a agredir a mulher. “Há uma coisa da qual nunca se recupera e é agredir numa mulher. É assim na UFC desde que começámos aqui. Não se recupera depois de se colocar as mãos em uma mulher”, disse à Fox Sports Live, na altura, citado pelo tabloide inglês Daily Mail.

Também Anne White comentou o caso, garantindo que a situação ficou “fora do controlo” e que nunca nada semelhante tinha acontecido entre o casal. “Conversamos sobre isso em família e pedimos desculpas um ao outro. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade pelo bem de nossos filhos”, acrescentou.