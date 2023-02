Siga aqui o nosso liveblog sobre a Guerra

Os Estados Unidos aprovaram a venda de 18 Sistemas de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars) à Polónia, país que faz fronteira com a Ucrânia, por 10 mil milhões de dólares (cerca de 9.350 milhões de euros), foi esta terça-feira divulgado.

“A venda planeada aumentará os objetivos militares da Polónia em termos de renovação das suas capacidades e, ao mesmo tempo, aumentará a interoperabilidade com os Estados Unidos e outros aliados” da NATO, destacou Agência de Cooperação de Segurança e Defesa (DSCA, na sigla em inglês) em comunicado.

O Departamento de Estado notificou o Congresso norte-americano de que a venda inclui sistemas Himars de médio alcance, munição associada e equipamentos relacionados.

A Polónia e outros aliados da NATO no flanco oriental estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de uma nova ofensiva russa na Ucrânia ao longo das suas fronteiras, noticiou a agência Associated Press (AP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Varsóvia tem vindo a reforçar as suas capacidades militares e a intensificar a cooperação com Washington.

No início de janeiro, o ministro da Defesa polaco assinou um acordo para a compra de uma segunda remessa de tanques de guerra norte-americanos Abrams, depois de já ter recebido baterias de mísseis Patriot.

Responsáveis citados pela AP indicaram, na altura, que a Polónia é o primeiro aliado dos Estados Unidos na Europa a receber tanques Abrams, num contexto de guerra na vizinha Ucrânia, após a invasão russa.

O acordo para a compra dos Abrams está avaliado em 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) e prevê que a entrega de 116 tanques Abrams M1A1, com o respetivo equipamento e logística, se inicie durante o corrente ano.

Este novo contrato segue-se ao acordo firmado no ano passado para a aquisição de 250 tanques Abrams M1A1, que serão entregues entre 2025 e 2026.

No decurso das intervenções na cerimónia na base militar de Wesola, os responsáveis polacos e norte-americanos sublinharam que estes acordos fortalecem a Polónia, a região e o flanco leste da NATO, numa altura em que prossegue a guerra na Ucrânia.