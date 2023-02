A Força Operacional Conjunta portuguesa, equipa que está a ajudar na procura de sobreviventes do sismo que abalou a Turquia, resgatou, com vida, Baran, uma criança de 10 anos, em Antáquia. A operação de resgate durou cerca de três horas e decorreu entre as 17h e as 20h, disse o Ministério da Administração Interna ao Observador.

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou “calorosamente” José Guilherme, o comandante da operação portuguesa no terreno, pelo salvamento do menino de 10 anos na região de Hatay, na Turquia. O Presidente da República pediu ao comandante que “transmitisse a toda a equipa a expressão de reconhecimento dos portugueses”, lê-se numa nota publicada na página da Presidência.

Por sua vez, Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, considerou que “não há melhor recompensa” para “anos de treino, exercício de formação” do que o resgate de Baran. “Uma alegria sem precedentes!”, escreveu numa publicação no Twitter, acompanhada por uma imagem do momento.

Mais cedo, este sábado, José Guilherme, comandante da operação portuguesa no terreno, tinha dito à agência Lusa que ainda não tinha encontrado qualquer pessoa com vida em Antáquia, uma das cidades mais afetadas pelo sismo de 7,8 na escala de Richter sentido esta segunda-feira na Turquia e na Síria. Ainda assim, destacava que a esperança nunca iria “morrer” e que o objetivo era “encontrar alguém com vida e resgatá-la”.

Em Antáquia encontram-se, desde quarta-feira, 52 operacionais da Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e emergência médica, incluindo seis cães, que trabalham 24 sobre 24 horas para apoiar os esforços de busca e salvamento.