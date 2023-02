“Tem um drone? Dê-lhe uso, com pilotos experientes! Sabe como operar um drone? Junte-se ao patrulhamento conjunto!” O anúncio pode parecer estranho, mas é oficial e foi publicado, em fevereiro do ano passado, no Facebook do ministério da Defesa da Ucrânia. Entretanto, normalizou-se o uso de drones civis, daqueles que se compram numa loja e se usam para fazer vídeos ou tirar fotografias, para usos militares — e são estes pequenos aparelhos que já estão a ser considerados o gatilho para uma mudança de fundo no campo de batalha.

Nesse anúncio, o governo ucraniano afirmava que defender Kiev era “uma tarefa comum” e pedia às pessoas que especificassem qual o tipo de drone que tinham em casa, se alguma vez tinha sido usado para fins militares e qual a sua experiência a pilotá-lo.

Começando por ser úteis para recolher vídeos e informações geográficas para localizar as tropas russas, os drones civis ganharam rapidamente outros usos — e hoje em dia há vídeos que mostram os soldados ucranianos a artilhar os aparelhos com pequenos explosivos e granadas que podem, assim, ser disparados diretamente contra o inimigo.

Não tendo sido usados a esta escala em nenhum outro conflito, os drones tornaram-se assim essenciais na Ucrânia, por serem baratos, fáceis de usar e de substituir — e já há estudos que arriscam que vieram para mudar todo o panorama dos conflitos e dos combates, trazendo também riscos para quem os usa (e, nalguns casos, não tem sequer treino militar).

