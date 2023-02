A Ucrânia concretizou, no final de janeiro, um dos seus grandes objetivos desde o início da guerra, quando a Alemanha e os Estados Unidos deram a tão aguardada luz verde para o envio de tanques modernos fabricados naqueles países. Foi mais um passo para tentar alcançar aquele que é o objetivo último das forças de Kiev: a expulsão dos militares russos do território ucraniano ocupado desde fevereiro. Kiev tem, no entanto, mais um pedido na mira — aviões de combate, os caças.

Se o Ocidente volta a ceder à demanda da Ucrânia, ainda não é certo — o tempo dirá qual será o desfecho. Para já, as posições oscilam entre a dúvida francesa e o taxativo “não” da Alemanha e dos Estados Unidos. Apesar das dúvidas sobre a última exigência de Zelensky, a verdade é que o padrão tem-se repetido desde o início do conflito: Kiev vai pedindo armas, carros de combate e munições — e vai conseguindo fazer pressão (e encontrando aliados) para obter armamento mais moderno e sofisticado capaz de fazer a diferença no terreno.

No final de fevereiro — logo no início do conflito —, a Ucrânia necessitava mais do que nunca de armas para fazer face à invasão. Numa mobilização sem paralelo na história recente, vários países anunciaram o envio de armamento para território ucraniano. Com as principais potências mundiais ainda a gerir o choque provocado pela dimensão da invasão russa, surgia o receio de que o regime liderado por Volodymyr Zelensky colapsasse numa questão de dias. Aliás, três dias era o intervalo de tempo que o Kremlin estimava para que as suas forças chegassem à capital ucraniana — abrindo caminho à entrada em cena de um novo chefe de Estado na Ucrânia.

“Preciso de munições, não de uma boleia.” Durante uma conversa privada com Joe Biden, terá sido essa a mensagem de Volodymyr Zelensky para o seu homólogo norte-americano. A mensagem era clara: o Presidente ucraniano ficaria no país, apesar das ameaças da Rússia (que o definiu como um dos alvos a abater) e faria de tudo para proteger o país. Daí a necessidade urgente de armamento para enfrentar as tropas de Vladimir Putin.

