Os adeptos do Nápoles começaram por não saber pronunciar o seu nome e agora têm-no sempre na ponta da língua. Khvicha Kvaratskhelia colocou-se nas bocas do mundo com o que tem feito desde que chegou à equipa azzurri no início da época, obrigando os seus fãs a adotarem uma alcunha – Kvara – que simplificasse o nome que gritavam, de modo a que o pudessem projetar tantas vezes quanto fosse possível sem se embrulharem nas letras que o formam.

Daí estar instalada uma autêntica ‘Kvaramania’, um estado de êxtase vivido pelos adeptos de um clube que antes de adorarem o georgiano, adoraram Maradona. “É bom saber que todos ou pelo menos muitos pensam assim, mas por isso mesmo quando jogo dou tudo de mim. 100% ou mais do que o máximo”, disse Kvaratskhelia ao Corriere dello Sport, sobre a visão positiva que os adeptos têm do seu jogo. No entanto, admite o extremo de 22 anos, ainda tem para crescer. “Estou a trabalhar para melhorar e quero fazer ainda mais, porque tenho que aprender muitas coisas. Mas uma coisa é certa: quero chegar ao topo”.

Khvicha has decided to help us all out… Here's how to pronounce his name from the horse's mouth! ???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/rcnRNv8rHY — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) July 10, 2022

