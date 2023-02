O bispo de Beja, D. João Marcos, que foi o único bispo português que não foi entrevistado pela comissão independente que ao longo do último ano investigou os abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal, garante ao Observador que só não o fez, porque se esqueceu de responder a esse pedido da comissão — mas sublinha que colaborou com o organismo no momento de abrir as portas dos arquivos históricos da sua diocese. A diocese de Setúbal também já clarificou, entretanto, que a ausência de resposta se deveu a uma falha de comunicação entretanto esclarecida com a comissão.

A entrevista com os bispos portugueses foi um dos métodos usados pela comissão independente, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, para recolher informação sobre a realidade dos abusos sexuais de menores na Igreja portuguesa — nomeadamente, para compreender o modo como os bispos olhavam para as questões da proteção de menores.

Segundo o relatório final, os convites foram enviados no dia 25 de fevereiro de 2022. Nessa altura, três das 21 dioceses portuguesas encontravam-se em sede vacante e eram temporariamente geridas por padres com a função de administrador diocesano. Os convites foram enviados “aos dezoito bispos portugueses e aos três administradores diocesanos” — mas só chegaram 19 respostas positivas, mesmo após uma segunda chamada em 17 de março de 2022. “Um bispo (Beja) e um administrador diocesano (Setúbal) nunca responderam às chamadas da Comissão”, lê-se no relatório.

O Observador questionou o bispo de Beja, D. João Marcos, sobre a ausência desta resposta.

