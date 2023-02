Ao fim de um ano de investigação, a comissão independente coordenada pelo psiquiatra Pedro Strecht apresentou as suas conclusões sobre a realidade dos abusos de menores na Igreja Católica em Portugal — mas o tom foi, essencialmente, de expectativa para um futuro que começa agora. Pedro Strecht, aliás, já havia afirmado que a divulgação do relatório abriria vários caminhos para os próximos tempos.

Esta segunda-feira, depois de uma sessão de quatro horas na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que antecedeu a publicação do relatório de 486 páginas, essa é expectativa em vários aspetos: a investigação aos arquivos da Igreja só agora está pronta para começar; a lista dos abusadores no ativo vai ser entregue à Igreja Católica e ao Ministério Público na expectativa de que possa resultar em processos e punições; e a grande recomendação da comissão à Igreja Católica é a de que crie uma nova comissão para continuar este trabalho (que, por ter sido limitado a um ano, teve resultados igualmente limitados) e para ir além da “ponta do icebergue” — expressão múltiplas vezes repetida no longo documento.

A investigação dos abusos de menores na Igreja portuguesa começou a ser pensada em 2021, dois anos depois de terem sido criadas as Comissões Diocesanas, que após a pandemia se percebeu “que não estavam a funcionar”. “Um deserto (…) não podia ser assim”, afirmou mesmo um dos bispos portugueses à Comissão, segundo o relatório final. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, acabaria por anunciar em 2021 a criação de uma comissão independente para estudar a realidade dos abusos na história contemporânea da Igreja.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.