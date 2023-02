O CEO da Volkswagen, Thomas Shäfer, anunciou no final de 2022 que a marca que dirige não pretendia “matar” o nome do seu modelo mais famoso, o Golf, como aliás seria de prever. Para Shäfer, estava garantido que o Golf evoluiria para ID. Golf, um modelo eléctrico destinado a reforçar a gama ID, faltando apenas decidir a forma e a filosofia do veículo, tendo o CEO adiantado que isso iria ser decidido nos meses seguintes. Tudo indica que, agora, o mistério está resolvido.

De acordo com os britânicos da Autocar, a mesma publicação a quem Shäfer confidenciou que o Golf passaria a eléctrico, o ID. Golf assumirá a denominação do futuro modelo mais pequeno da gama ID, até aqui referido como ID.2, uma espécie de ID.3 mais pequeno.

A decisão não é ainda oficial, mas fará sentido aplicar o nome Golf num modelo que promete figurar entre os mais populares (e mais vendidos) da marca, para mais oferecendo um espaço interior que facilmente superará o disponibilizado pela primeira geração do Golf, de 1974, apesar das suas dimensões exteriores não ultrapassarem as do actual Polo.

O ID. Golf será então um modelo sobretudo urbano e, igualmente, o eléctrico mais acessível da gama da Volkswagen, com um preço que originalmente apontava para um objectivo próximo dos 20.000€. Contudo, mais recentemente, a marca admitiu que esta fasquia poderia subir, devido aos incrementos dos custos decorrentes da invasão da Ucrânia.

Outra aparente garantia terá a ver com o facto deste futuro ID. Golf exibir uma estética distinta. Tudo porque a Volkswagen substituiu o antigo responsável pelo design por Andreas Mindt, que até aqui foi responsável pelo estilo da Audi e, mais recentemente, da Bentley. A substituição foi motivada por Thomas Shäfer admitir estar pouco impressionado com estilo dos seus modelos.