A fábrica mais antiga e com a história mais rica da Volkswagen, em Wolfsburg, viu a sua produção cair consideravelmente com o início da electrificação e, mais ainda, com as dificuldades em encontrar chips e alguns outros componentes necessários à produção dos modelos que ali deveriam ser fabricados. Daí que esta instalação fabril, em torno da qual a cidade alemã nasceu e se desenvolveu, vá ser modernizada e alterada, para passar a fabricar veículos 100% eléctricos, com base na plataforma MEB Plus, uma versão corrigida e melhorada da actual MEB, que serve os ID.3, ID.4 e ID.5.

A renovação da fábrica e o consequente incremento da produção e do número de trabalhadores foram anunciados num evento que contou com a presença de Olaf Scholz, o chanceler alemão. Wolfsburg irá assim juntar a capacidade de produzir veículos alimentados a bateria, da gama ID, à já existente possibilidade de fabricar veículos com motores de combustão e electrificados, os híbridos e híbridos plug-in, como é o caso dos VW Golf, Tiguan, Touran, além do Seat Tarraco.

O facto de a fábrica de Wolfsburg vir a ser modificada, de forma a poder produzir também modelos eléctricos, com base em plataformas específicas para veículos a bateria, não é novidade total, uma vez que esta informação já tinha sido avançada anteriormente. Verdadeiramente novo é a revelação que um dos veículos eléctricos a produzir na fábrica mais antiga da marca irá adoptar a denominação ID. Tiguan. Segundo a publicação alemã Handelsblatt, a produção do Tiguan a bateria deverá arrancar em 2026, passando a coexistir com as versões a combustão, ainda que recorrendo a plataformas e carroçarias distintas.

Depois de ter anunciado que o nome Golf não iria desaparecer, certamente o modelo mais popular da Volkswagen, a marca germânica vem agora assegurar que também o Tiguan passará o Cabo da Tormentas, sobrevivendo ao fim dos motores de combustão e prolongando a sua carreira comercial para a era dos eléctricos. Resta saber que outros nomes de modelos tradicionais da VW serão recuperados, além dos já mencionados Golf e Tiguan, bem como aguardar para perceber como é que o construtor alemão irá organizar os SUV da gama ID, sem que o futuro ID. Tiguan colida com os ID.4 e ID.5.