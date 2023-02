Com a fama vem o proveito e o Sporting só teve fama na primeira mão, já que o proveito foi quase por inteiro para o Midtjylland. Agora, na Dinamarca, os leões têm de se contentar com o facto de os golos fora já não contarem e uma vitória bastar para seguir para os oitavos da Liga Europa. O favorito convence ou a fama e o proveito passam em definitivo para os nórdicos? Acompanhe este jogo decisivo com relato em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca depois das 17h com a ajuda e a análise de Gabriel Alves que, como sempre, deixa tudo arrumado e sintetizado no A Força da Técnica e a Técnica da Força. Pode contar também com o ex-árbitro internacional Pedro Henriques, que vai estar em permanência a analisar todas as decisões de arbitragem e se houver dúvidas ficam desfeitas em mais um Sem Falta. Na bancada virtual da Rádio Observador também há adeptos e o João Castro, autor do podcast Sporting160, já tem o cachecol pronto para o jogo.

A Emisão é coordenada por Vicente Figueira e o relato fica a cargo dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.